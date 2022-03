SAN MARINO - ARABIA SAUDITA Nuovi accordi e cooperazione turistica: in visita sul Titano il Ministro Ahmed bin Aqeel al-Khateeb

In visita a San Marino il Ministro del Turismo dell'Arabia Saudita, Ahmed bin Aqeel al-Khateeb. Prima il colloquio a Palazzo Begni con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari. Al centro le ottime relazioni bilaterali e le prospettive di rafforzamento della cooperazione in vari ambiti. In vista la negoziazione di nuovi accordi - come quello per la protezione e promozione degli investimenti - ed iniziative comuni legate alla sostenibilità. A seguire l'incontro con il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati unito al ministro saudita da fraterna amicizia. Accolto nell'occasione l'invito ad aprire un tavolo di lavoro in materia turistica per implementare i settori di collaborazione. “L'Arabia Saudita – ha ricordato il Ministro Al-Khateeb – ha da poco aperto le sue porte al turismo internazionale. Investiti 1,3 miliardi di dollari proprio per costruire nuove destinazioni. Dobbiamo imparare da San Marino, dalla sua lunga tradizione turistica per valorizzare insieme i territori e sviluppare un turismo migliore”.

