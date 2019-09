Nuovi Ambasciatori presentano le credenziali alla Reggenza

Cinque Ambasciatori hanno consegnato, in mattinata, le lettere credenziali nelle mani dei Capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori. Provengono da Islanda, Colombia, Portogallo, Regno del Marocco, ma c'è anche la richiesta di accreditamento da parte del Sovrano Ordine di Malta. Nell'introdurli, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi ha sottolineato la solidità dei rapporti di amicizia e collaborazione tra queste realtà e il Titano, il vicendevole sostegno sul piano multilaterale, la comunanza di valori. Con l'Islanda è emersa l'attinenza culturale ed economica, e la forte propensione turistica. Della Colombia, San Marino segue con particolare attenzione il processo di riconciliazione nazionale avviato nel 2016, le politiche migratorie e i grandi passi compiuti in termini di crescita e occupazione. Insieme al Portogallo la condivisione di un profondo sentimento di identità nazionale e “il desiderio di lasciare un impatto positivo e duraturo su un mondo che cambia sempre più velocemente”. Ribadito dal rappresentante del Sovrano Ordine di Malta l'impegno nella difesa dei diritti umani e il ruolo della diplomazia umanitaria, concetti cari alla realtà sammarinese. Mentre dal Marocco - oasi di stabilità in un'area a rischio – l'assicurazione di poter essere per San Marino un partner affidabile e un hub per il continente africano. Condivisa con tutti e cinque i rappresentanti diplomatici la prospettiva di ampliare la cooperazione su più fronti: da quello imprenditoriale a quello universitario con lo scambio tra studenti.