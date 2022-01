Nuovo Decreto: confronto aperto. Si discute di super green pass e obbligo vaccinale Atteso per domani

Il nuovo Decreto covid era atteso oggi ma trovare la quadra sui provvedimenti da adottare sta richiedendo più tempo del previsto. Continua la discussione nel Governo e in maggioranza, con i partiti che hanno anche riunito i propri organismi per un confronto interno. L'emergenza impone decisioni rapide, l'intenzione – fanno sapere dall'Esecutivo – è uscire con nuove misure quanto prima, affinché siano in vigore fino – almeno - al 31 gennaio. Mancano ancora diversi passaggi, tra cui gli incontri con categorie e sindacati. La discussione sulle nuove disposizioni è ancora aperta, dato che le proposte – ancora una volta - dividono. Se in maggioranza ci sono partiti compatti rispetto a posizioni già note, in altri stanno invece emergendo sensibilità diverse sugli interventi da mettere in campo. Sulla base delle richieste avanzate dal gruppo per le emergenze, la politica si è confrontata su introduzione del super green pass, obbligo vaccinale dai 45 anni in su e ulteriore diminuzione dei tavoli in bar e ristoranti. Si va verso un green pass rafforzato anche se, sulla sua imposizione sui luoghi di lavoro, sarebbe arrivato dalla maggioranza un coro di no. Divisi sull'obbligo vaccinale, c'è chi suggerisce di procedere per step.

L'Esecutivo sta quindi lavorando ad una bozza del testo, frutto della mediazione. E' una strada in salita: se da una parte c'è chi mette in guardia da proposte che rischiano di acuire la rabbia sociale senza risolvere i problemi sanitari e da “cattive scelte figlie del panico”, dall'altra non manca chi chiede alla politica coraggio, in un momento in cui l'alta diffusione del contagio minaccia la struttura ospedaliera, spingendo per interventi forti. Probabile, a questo punto, che la versione definitiva del Decreto arrivi domani. Nel frattempo, l'Associazione Salute Attiva annuncia di aver inviato un formale invito al Congresso di Stato a non perpetrare nelle attività legislative e governative fino ad oggi attuate, a ripristinare il rispetto dei Diritti Fondamentali dei cittadini, e ad astenersi dall’adottare ulteriori misure restrittive delle libertà personali, in particolare sulla base dell'avvenuta o meno vaccinazione.

