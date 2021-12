Nuovo decreto: frizioni in maggioranza, Ciavatta dalla Reggenza

Nuovo decreto: frizioni in maggioranza, Ciavatta dalla Reggenza.

Sono ore convulse all'interno della maggioranza di Governo alle prese col nuovo decreto covid per le festività. Le diverse sensibilità, emerse soprattutto tra la linea del Segretario Roberto Ciavatta e quelle di Domani Motus Liberi e del Gruppo Misto, starebbero rallentando la definizione delle misure che sono sul tavolo del Congresso di Stato, convocato d'urgenza da oggi pomeriggio. È sicuramente una delle fasi più delicate per la tenuta dell'alleanza tra le varie anime della maggioranza. Nel paese circolano anche voci insistenti secondo le quali Ciavatta sarebbe pronto a dimettersi se non fosse accolta la sua linea ma nessuna conferma è arrivata, né dal diretto interessato, né da fonti qualificate. Il Segretario Ciavatta già ieri si sarebbe rivolto alla Reggenza.

Intanto arrivano precisazioni dal Gruppo misto di maggioranza: "Le nostre posizioni - chiarisce Denise Bronzetti - sono note da tempo riguardo ai vari Decreti Covid, fino a quest'ultimo. Se noi da una parte, e DOMANI Motus Liberi (con posizioni altrettanto note) dall'altra, avessimo avuto la forza che ci viene attribuita, anche a mezzo stampa, di rallentare l'emissione del decreto fino a creare fibrillazioni all'interno della stessa maggioranza e del Governo, questo - sostiene - sarebbe dovuto accadere anche prima. Quindi - sottolinea Bronzetti - bisogna guardare da un'altra parte. Evidentemente altre posizioni sono cambiate e oggi si sono allineate a quelle che noi abbiamo sempre espresso o forse si sono distanziate da quelle di qualcun altro, dipende come la si vuol leggere".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: