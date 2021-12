Nuovo Decreto in arrivo, Governo: "Maggiori sacrifici per non chiudere"

“Equilibrio, prudenza e fiducia”. Governo alla ricerca della maggior condivisione possibile con le parti sul nuovo Decreto Legge, che – alla luce del trend di altissimo contagio in territorio – mira ad inasprire le misure per il contenimento del virus: “Saranno richiesti maggiori sacrifici per non dover chiudere”.

Uscita prevista entro domani al massimo. Ribadito l'impegno per garantire quanto prima alle attività economiche "tutte le indicazioni utili a giostrarsi con le nuove restrizioni”.

Green pass: relativamente alla deroga italiana in scadenza il 31 dicembre, Roberto Ciavatta riferisce di essere in contatto in queste ore, insieme al Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, rispettivamente con il Ministero della Salute e la Farnesina, proprio per concordare il provvedimento all'interno del quale dovrebbe essere inserita la proroga, verosimilmente fino al 31 marzo. Questo – sottolinea – per darci i tempi necessari a completare la campagna vaccinale”.

E proprio sul fronte vaccini, arriva la rassicurazione che “non ci sarà alcuna interruzione nella somministrazione delle dosi booster. Confermata dall'incontro di venerdì scorso con la struttura commissariale e Pfizer, la consegna di nuove forniture tra il 10 e il 15 gennaio prossimi”.

In conferenza stampa un accenno anche alla Legge di Bilancio, licenziata in tempi record per ragioni di sicurezza sanitaria: “il miglior prodotto che potevamo mettere in campo a queste condizioni” - afferma Teodoro Lonfernini.

Nel video le interviste a Roberto Ciavatta, Segretario di Stato per la Sanità e Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per il Lavoro.