Nuovo Decreto in arrivo: le ipotesi sul tavolo della politica

Il nuovo Decreto è atteso domani e “per l'ennesima volta – afferma il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi – serve una grande elasticità nella gestione dell'emergenza”. Al netto delle diverse sensibilità, i contagi in aumento impongono nuove misure di contenimento. Tra le ipotesi: rafforzamento dei controlli, ulteriore contingentamento, e non è esclusa una gradualità degli interventi fino all'introduzione di un super greenpass. Si ragiona anche sull'obbligo vaccinale per le fasce più deboli, come avviene in Italia per gli over 50.

In conferenza stampa Belluzzi annuncia che sono arrivate nuove dosi di vaccino, con forniture a cadenza mensile. Il flusso – afferma - sarà costante, considerando che dal primo gennaio San Marino può contrattare direttamente con le case fornitrici. Da domani, dunque, ripartono le somministrazioni per soddisfare tutte le richieste pendenti, con una “capacità di fuoco di circa 1000 vaccinazioni al giorno”.

Tornando al decreto, l'obiettivo è quello di contrastare il picco del contagio previsto a fine mese, con misure temporanee che incentivino, al contempo, la campagna vaccinale. “L'emergenza va affrontata subito. Bisogna quindi mettere a fuoco ciò che è più utile e che produce i migliori risultati nel contrastare il picco del contagio”. “Ma occorre – dice – ragionare anche di prospettiva. In quel caso c'è più tempo per fare riflessioni. Sono comunque scelte da farsi”.

Capitolo scuola: i nuovi protocolli sanitari garantiscono lezioni in presenza e rasserenano – dice Belluzzi – il rapporto docenti - studenti. Per gli insegnanti con terza dose, in caso di positività in classe, non servirà la quarantena fiduciaria ma l'auto sorveglianza. Per gli studenti, la dad con quarantena abbreviata scatterà nei casi di piccoli focolai. Sul trasporto pubblico, è tutto pronto per raddoppiare alcune linee.

Si lavora, inoltre, per risolvere le difficoltà per la preiscrizione, entro il 28 gennaio, alle scuole secondarie d'oltre confine. Circa 150 gli studenti delle medie interessati. “Siamo venuti a conoscenza di queste criticità per lo Spid, documento che non si riesce ad ottenere per chi ha entrambi i genitori sammarinesi” - spiega il Segretario all'Istruzione. “Ci siamo già attivati per trovare soluzioni alle preiscrizioni in Italia, come già capitato in passato in sede universitaria, lavorando con le regioni ad una linea unitaria da divulgare poi alle scuole”.

