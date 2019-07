Nuovo evento per Domani in Movimento che lancia l'idea di "riformare le istituzioni sammarinesi"

Nel servizio, l'intervista a Mirko Dolcini (Domani in Movimento)

Domani sera si discuterà di come cambiare le istituzioni sammarinesi, partendo da quello che, per Dim, non va e raccogliendo le istanze della cittadinanza. La nuova formazione politica composta da ReteMD e Domani Motus Liberi non entra ancora nel merito delle mosse da compiere, ma porta alcuni esempi che le suggeriscono. Parla di un Congresso di Stato che si è “arrogato” una serie di poteri e di un Consiglio che va avanti con “tanti decreti e pochissime leggi”. L'appuntamento è alle ore 21 in Città, negli spazi all'aperto dell'anfiteatro del cinema Turismo. Dim chiama a raccolta tutte le parti della società per un lavoro corale.

