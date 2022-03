POLITICA Nuovo Movimento: nasce Demos

Per scendere in campo hanno scelto la Festa dell'Arengo, che ricorda la fine dell'oligarchia e la nascita della democrazia moderna. Nuova formazione, nuovo progetto: si chiama Demos – popolo - e proprio al popolo e alla democrazia solidale intendono dare “coraggio e voce”. Voce alla volontà della cittadinanza “di avere meccanismi condivisi nell'assegnare il diritto di scelta, da esercitare per l'interesse della comunità”, laddove democrazia sia intesa intesa come “capacità di chiamare tutti alla condivisione e alla responsabilità delle decisioni”. Cittadini, ma anche volti noti della politica, come Grazia Zafferani, Alessandro Rossi e – lo aveva annunciato – l'ex leader di Salute Attiva, Carlo Boffa -. Nello scenario attuale, vogliono essere punto di riferimento per quanti “guardano alla politica come strumento principe di sintesi delle istanze sociali ed economiche della comunità e non un gioco delle parti basato sulla forza; non la conquista del potere, bensì “il cambio della cultura dominante nel Paese, da realizzarsi nell'agire quotidiano”. E perché il cambiamento culturale si attui declinano alcuni temi da rendere “argomento di produzione: il ruolo del sociale, della responsabilità verso la comunità, della salute, la tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, l'istruzione, i rapporti internazionali e i diritti fondamentali”.

