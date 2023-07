CONGRESSO DI STATO Nuovo ospedale: cercasi progettista con bando internazionale. Delibera in uscita Vulnerabilità sismica: previsti intanto interventi di messi in sicurezza della struttura esistente

“La nuova struttura dell'ospedale di Stato rientra in un progetto infrastrutturale più ampio” - ricorda il Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti. Sul nuovo ospedale di San Marino, tra le questioni più dibattute degli ultimi anni, si procede infatti su binari paralleli. Da una parte, con delibera del maggio scorso, il Governo prende atto dello stato di vulnerabilità sismica della struttura esistente, a seguito della relazione di sintesi sui risultati delle verifiche effettuate dallo studio ingegneristico romano Pagnoni Vita – una consulenza da 300mila euro che aveva scatenato un anno fa non poche polemiche tra le fila dell'opposizione – portando oggi a prevedere interventi di messa in sicurezza dell'attuale edificio affidati a due professionisti dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici insieme al Servizio Controllo Strutture della Protezione Civile. Dall'altra parte si guarda alla già annunciata progettazione preliminare del nuovo ospedale: pronta e in uscita a breve la delibera del Congresso di Stato per l'emissione di un avviso internazionale esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse riguardanti il conferimento di un incarico professionale allo scopo.

L'attenzione verso la struttura ospedaliera - fa sapere inoltre la Segreteria Territorio - si traduce anche in novità a livello di fabbisogno. “Con l'ultima approvazione del secondo fabbisogno - spiega Canti - abbiamo istituito un'area all'interno del settore progettazione AASLP proprio dedicata esclusivamente alla progettazione delle strutture ospedaliere; quindi con questo team di tecnici, d'ora in poi, potremo sopperire a tutte le esigenze della struttura in merito a quelli che saranno i cambiamenti, le trasformazioni e gli adeguamenti del nostro attuale ospedale di Stato”.

Nel video l'intervista a Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente.

