Nuovo ospedale, Rf: "Serve approccio organico al tema infrastrutture"

Rf sull'annunciato progetto del nuovo ospedale: “Il governo di Ciavatta e soci – scrivono - si sta specializzando nel rispolverare e portare avanti i progetti del governo di Adesso.sm in modo fantasioso e in alcuni casi sospetto, visto che iniziano ad accendersi appetiti di ancestrale memoria”. Non contraria a un’opera del genere, Repubblica Futura si chiede però con quale metodo e programmazione si proceda per interventi così delicati in una fase in cui ad oggi, 11 agosto 2020, ancora il governo non ha trovato uno straccio di euro per sostenere l’economia. Il partito ritiene che serva un approccio organico al tema infrastrutture; “Un piano generale che, ricordano, l’architetto Boeri aveva redatto nel nuovo PRG e sul quale doveva poggiare lo sviluppo del paese del futuro”.