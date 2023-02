Nuovo sistema di raccolta rifiuti: entro marzo ulteriore approfondimento in Commissione

Uno dei prossimi passaggi per arrivare al sistema unico di gestione dei rifiuti dovrebbe avvenire entro marzo. E' il termine fissato in un ordine del giorno approvato nell'ultima Commissione Sanità e Territorio. In Aula il segretario Stefano Canti aveva invitato a prendere una “decisione definitiva” sul tema. Presenti, tra gli altri, i vertici dell'Azienda dei Servizi e due tecnici che hanno illustrato una relazione con i possibili scenari. La soluzione a cui si è arrivati è un sistema da applicare su tutto il territorio sammarinese e che prevede il porta a porta per l'organico e l'indifferenziato. Vetro, carta, plastica ed eventualmente metallo saranno, invece, raccolti nelle isole ecologiche con cassonetti. Tra gli obiettivi: la tariffa puntuale.

Durante il dibattito politico la cautela delle forze di opposizione che hanno ribadito la necessità di avere più tempo per riflettere e valutare le alternative. Nell'ordine del giorno, approvato con 9 favorevoli e 2 contrari, si chiede di presentare alla Commissione entro il prossimo mese delle proposte di pianificazione sugli scenari.

Non solo rifiuti, perché in Aula sono stati affrontati argomenti come sanità, rotta neve e scuole. Tra i commissari di minoranza c'è chi ha parlato di presunti disservizi di tipo sanitario legati a un recente decesso. “C'è un'indagine interna in corso e una in Tribunale”, ha risposto il segretario alla Sanità Ciavatta invitando ad attendere la sentenza. Tornano anche le polemiche sulla pulizia di strade, parcheggi e marciapiedi dopo la nevicata di molti giorni fa, ma Canti ha invitato a non trattare la rotta neve come un argomento politico. Sul fronte scuole, sempre dai banchi delle opposizioni, è stato poi sollevato il tema della manutenzione degli edifici scolastici con la segnalazione di problemi alle elementari di Serravalle e all'asilo e alle elementari a Borgo Maggiore. Il Segretario al Territorio garantisce però lo svolgimento di manutenzioni quotidiane su segnalazione degli istituti e invita a non creare “allarmismi”.