CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Obbligo Vaccinale: "Da adottare con urgenza se si aggrava la pandemia" Approvato documento della maggioranza, dopo contrapposizioni tra Rete e - in particolare - Domani Motus Liberi. RF e Libera escono dall'aula parlando di farsa e Governo finito. Ratificato nel pomeriggio l'ultimo decreto Covid

Sull'obbligo vaccinale – dibattito acceso in aula ieri da un emendamento di Npr - la maggioranza, pur partendo da posizioni distanti, ha trovato l'intesa. Tutti i partiti che la compongono - e per il groppo misto Sandra Giardi e Denise Bronzetti - hanno infatti firmato un documento congiunto, dopo una mattinata in cui Rete e – in particolare - Domani Motus Liberi si erano apertamente contrapposti. L'ordine del giorno chiede al Congresso di Stato di predisporre i provvedimenti normativi per l'obbligo vaccinale, da adottare con urgenza qualora si verifichi un aggravio della pandemia. Nelle premesse tutti i firmatari concordano che i vaccinati si contagiano meno e sono meno contagiosi dei non vaccinati ed anche che i vaccinati sono drasticamente meno esposti dei non vaccinati, rispetto al rischio di ospedalizzazione e terapia intensiva. C'è da capire se l'odg condiviso dalla maggioranza e approvato con 30 favorevoli - mentre le opposizioni hanno abbandonato l'aula, parlando di farsa e di Governo all'ultimo atto - sia sintomo di una ritrovata coesione in maggioranza oppure solo una tregua. L'aula ha intanto ratificato (24 sì, 10 astenuti) l'ultimo decreto Covid con qualche ritocco. Bocciati i numerosi emendamenti di Domani Motus Liberi e di RF mentre il Gruppo Misto li ha ritirati quasi tutti. Con un emendamento di Libera, tornano i giornali nei bar, mentre con gli emendamenti del Governo si amplia da 150 a 180 giorni, a partire dal primo febbraio, la validità del super green pass; passano da 4 a 6, dal 31 gennaio, le persone ammesse allo stesso tavolo al ristorante; per l'asporto né né super né green pass ma sarà sufficiente indossare una mascherina Ffp2; e basterà il raggiungimento di una sola soglia, su contagi, ospedalizzazioni o terapie intensive, per ridurre le restrizioni. Nella versione originale del Decreto occorreva raggiungerle tutte e tre contemporaneamente. Le novità, ovviamente, entreranno in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

