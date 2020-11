Occupazione: pronta bozza d'intesa per osservatorio frontalieri. Segreteria al lavoro anche su proroga CIG

Nel servizio l'intervista al Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini

Sul tavolo del Segretario Teodoro Lonfernini la bozza del protocollo d'intesa che fa seguito all'incontro a Roma con il Sottosegretario al Lavoro Italiano Francesca Puglisi. La nota, appena siglata, riguarda l'istituzione dell'osservatorio permanente sul lavoro frontaliero, realtà forte nei numeri se si considera che ad oggi sono circa 6.500 i lavoratori italiani impiegati in Repubblica. “È una delle esigenze prioritarie per rispondere di fatto ad un mercato del lavoro - chiarisce Lonfernini - che in questo momento ci vede pienamente integrati tra i nostri territori, in particolar modo con il coinvolgimento di San Marino, Emilia Romagna e Marche”. Tra gli aspetti più importanti dell'intesa, “il monitoraggio costante sul mondo del lavoro frontaliero e la parte che riguarda diritti, doveri e tutele”. Più in generale, con l'emergenza sanitaria sono aumentati i licenziamenti e Rtv ha raccolto lo sfogo di chi, sulle spalle un'esperienza decennale, si trova all'improvviso senza stipendio.





“È un aspetto sul quale stiamo lavorando”, assicura il Segretario, dal quale arriva totale solidarietà a chi in questo momento non ha più un'occupazione. “Stiamo preparando interventi anche di micro portata che possiamo portare all'attenzione dell'Aula in tempi ragionevoli, per poi andare verso un Testo Unico molto più complesso, ma che riguarda in questo caso tutta la parte di incentivi al mondo economico che possa far ripartire la macchina virtuosa produttiva del paese”. Tra i vari interventi, la proroga della CIG. “Sarà un elemento fondamentale sul quale dobbiamo lavorare, ci stiamo già pensando con grande attenzione. Quanto introdotto in via emergenziale per l'anno 2020 arriva fino al 31 dicembre, ma sappiamo che l'attività virale è ancora in corso e sarà lunga, con effetti che si stanno riversando in maniera feroce sulla parte economica. Per cui sono dell'idea che dobbiamo prevedere una proroga anche di quelle tutele rivolte alle imprese e di conseguenza a difesa dei lavoratori”. Naturalmente servono risorse finanziarie per le misure a garanzia del lavoro.

“San Marino ha bisogno di fondi come tutti i paesi per sostenere la propria economia. Il Governo è impegnato tutti i giorni nel reperire il più possibile ponti economici per consentirci di attraversare questo mare in tempesta. Lo facciamo unitamente al tavolo politico misto attivato da pochissimo, attraverso la partecipazione agli organismi internazionali e attraverso player privati. L'Italia – assicura – è al nostro fianco in questa partita”.

A fine novembre il Sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto, che ha presieduto la Commissione Mista Italo/Sammarinese alla Farnesina, sarà in visita in Repubblica.

