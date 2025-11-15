Odg di RF e RETE sulle ipotesi di sviluppo dell'Aviosuperficie di Torraccia

In occasione dei lavori della Commissione Esteri la presentazione di un ordine del giorno relativo alle ipotesi di sviluppo dell'Aviosuperficie di Torraccia. Firmatari Repubblica Futura e RETE. Nel testo si giudicano infatti “elusive”, le risposte scritte fornite dal Governo - e in particolare dal Segretario Pedini Amati - ad interpellanze ed interrogazioni dei gruppi di Opposizione. Denunciato un gap di trasparenza riguardo le riferite 5 manifestazioni di interesse. Si rimarca, inoltre – citando anche la posizione del Comitato Civico -, come non vi sia alcuna volontà di impedire interventi, qualora portino beneficio al Paese. Richiesta allora la convocazione congiunta delle Commissioni Finanze ed Esteri, in sessione pubblica, per approfondire in modo condiviso le visioni del Congresso di Stato relativamente a quello che viene definito l'“affaire Arabia Saudita” e le questioni riguardanti sicurezza ed ordine pubblico nell'area. E ciò - è stato sottolineato - a garanzia di chi vi abita. L'OdG verrà forse posto in votazione nella prossima riunione della Commissione Esteri.







