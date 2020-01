TLC Odg su Public Nteco, Repubblica Futura: "Lo stop metterebbe in grave difficoltà anche l'AASS"

Repubblica Futura interviene sul tema delle tlc e punta il dito contro la maggioranza per l'OdG – in discussione nella prossima seduta del Consiglio – che mette di fatto in dubbio il progetto con Zte. I rischi, per RF, sarebbero gravi. Innanzitutto si metterebbe in grave difficoltà la Public Netco, “e quindi l'AASS”, “impedendo di onorare le fatture” nei confronti della multinazionale cinese. Si parla poi dello sperpero di denaro per quanto già acquistato; ma soprattutto del possibile blocco della creazione della rete di Stato, che consentirebbe servizi migliori e l'accesso di nuovi operatori. “Fuorviante”, per Repubblica Futura, “agitare lo spauracchio del 5G”, perché la rete che si andava a realizzare era per la tecnologia 4G. L'auspicio di RF, infine, è che “prevalga il buon senso nelle componenti più ragionevoli della maggioranza”.



