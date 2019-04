Officina di Idee punta al "cambio di paradigma"

“Più senso di Paese..più San Marino”, il tema della serata organizzata da Officina di Idee. Ospiti Monica Bollini di OSLA e Gianluca Montanari per la Cdls. Hanno fatto sentire forte le loro opinioni che, per gli organizzatori, dovrebbero essere tradotte in idee quanto prima. Confermata "una considerevole preoccupazione sui momenti che sta vivendo il Paese e su come si stanno affrontando da un punto di vista istituzionale ed economico". Soprattutto, rimarca Officina di Idee, è necessario un cambio di paradigma mentale e culturale per poi arrivare al Negoziato con l’ Unione Europea, alle riforme, alla PA e tanto altro ancora. E' stata, si legge, una “passeggiata onesta” dentro al nostro Paese. Su questa base i promotori scrivono di apprezzare, molto positivamente, la partecipazione dei cittadini che sempre di più riconoscono sia necessario confrontarsi apertamente e in maniera virale. Il cambio di paradigma mentale, ripetono, sta avvenendo proprio con Officina di Idee.