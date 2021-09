Oggi si riunisce il Consiglio Grande e Generale: occhi puntati sul "pacchetto giustizia". Venerdì l'elezione della Reggenza

Al via oggi il Consiglio Grande e Generale. Sei giorni di lavori, fino a lunedì 20 settembre con il clou venerdì 17, giornata in cui la seduta pomeridiana sarà interrotta per procedere all'elezione dei Capitani Reggenti per il semestre ottobre 2021 – aprile 2022. Designati i candidati che - ricordiamo - sono Francesco Mussoni per il Pdcs e Giacomo Simoncini per NpR.

Una sessione consiliare comunque focalizzata sulla giustizia. Quattro i Pdl in prima lettura: dalla riforma dell'Ordinamento e del Consiglio Giudiziario, alle disposizioni per implementare garanzie ed efficienza del processo penale; dal progetto di legge sulla Commissione Affari di Giustizia agli interventi procedurali in materia di astensione e ricusazione dei Magistrati.

E sulla questione giustizia interviene con una nota Repubblica Futura che torna a denunciare 'connivenze' tra alcuni politici dell'attuale maggioranza ed esponenti di spicco del Tribunale. RF prende spunto dalla denuncia dell'ex consigliere Mimma Zavoli, - indagata per anni senza esserne a conoscenza; vicenda poi conclusasi con una archiviazione -, per riaffermare che “il colpo di Stato della passata legislatura, lo hanno fatto altri, - sottolinea il partito - compreso qualche potere dello Stato”.

