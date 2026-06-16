Ok in Commissione al pdl con incentivi a chi finanzia opere pubbliche: maggioranza difende il testo, opposizioni critiche

Ottiene l'ok della Commissione Sport e Sanità il progetto di legge, presentato dalla Segretaria all'Industria, per supportare, tramite donazioni, gli eventi sportivi di rilievo e le opere pubbliche definite “strategiche” dal Congresso di Stato. Un meccanismo che introduce, per chi dona, benefici fiscali come deducibilità e credito d'imposta.

La norma passa, non senza polemiche dalle opposizioni che, pur apprezzando il principio alla base del testo originario, criticano la decisione della maggioranza di allargare la donazione a tutti i beni pubblici e non solo a quelli sportivi come nell'impostazione iniziale. In mattinata si riparte con l'esame dell'articolo che introduce la piena deducibilità dell'importo donato per gli interventi sui beni statali, sia per i privati che per le persone giuridiche, con un credito di imposta che cambia in base alla tipologia di donatore. Le opposizioni prevedono che saranno i privati, all'atto pratico, a determinare quali interventi attuare, magari investendo in opere pubbliche a loro utili, per esempio una strada da asfaltare vicino alla propria azienda.

Ma la maggioranza difende la bontà del pdl, parla di opportunità e di un miglioramento del patrimonio pubblico di cui tutti beneficeranno. “La norma è ben fatta”, si difende il segretario Rossano Fabbri per il quale lo Stato dovrà essere in grado di eseguire i necessari controlli e colpire chi non agisce correttamente. Dunque, la chiave è nel monitoraggio.

Dopo le frizioni iniziali, arriva l'accordo bipartisan sull'articolo 7 che, in sostanza, circoscrive i benefici per i privati così da evitare le distorsioni ipotizzate dall'opposizione. Le forze di minoranza avevano chiesto paletti precisi per escludere, tra le altre cose, la possibilità per i privati di gestire il bene pubblico oggetto della donazione. Richieste accolte, tanto che l'articolo passa all'unanimità, con il ringraziamento delle opposizioni verso Fabbri. La legge ottiene 9 voti favorevoli e 3 astensioni. Prossimo passaggio: la seconda lettura. Relatori: Paolo Crescentini del Psd per la maggioranza e Matteo Casali di Rf per l'opposizione.







