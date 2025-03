“Oltre gli schemi, dentro al cambiamento”: RF presenta l'Assemblea Congressuale

Fedeli ai propri valori ma con lo sguardo rivolto al futuro: RF presenta la propria Assemblea Congressuale, l'11 e 12 Aprile, dal titolo “oltre gli schemi, dentro al cambiamento”. Un invito ad “abbracciare la trasformazione con consapevolezza”, dice Andrea Menicucci; “un punto di arrivo in cui si tirano le somme ma anche una riflessione proiettata in avanti”, aggiunge il Presidente Roberto Giorgetti, che ricostruisce un percorso che in un'epoca di politica “fluida” si è distinto per idee, proposte, coerenza. RF arriva al Congresso forte del risultato elettorale: “Due consiglieri in più sono fondamentali per portare avanti la battaglia”– afferma Nicola Renzi - rimarcando che “le idee non possono essere barattate per un posto al sole”. L'Assemblea Congressuale sarà fondamentale per dare nuova linfa al partito. Anche la grafica, così come il titolo, rimanda alla trasformazione: l'origami del cigno che diventa aeroplano indica il passaggio verso una forma nuova. E non è un caso che sia stato scelto proprio Menicucci a parlare del Congresso: neoeletto in RF, è anche il più giovane del Consiglio. “A presentare il Congresso - sottolinea - non è stata una carica del partito ma una persona come me che si è affacciata alla politica da poco e che quindi ha dato quella necessità di rinnovamento e uno sguardo forse innovativo verso il nostro partito, che parte dalle tradizioni ma vuole andare oltre gli schemi, verso il cambiamento, ed essere parte di quel cambiamento. Con coraggio e con quella stessa coerenza che lo ha animato nel corso della sua vita politica”. Sara Conti presenta gli altri eventi in calendario: questa sera a Murata, tutti i partiti di opposizione, compreso Demos, punteranno i riflettori su residenze fiscali non domiciliate, “modello economico che rischia di ostacolare l'Accordo di Associazione”. Renzi non le manda a dire: “da più di un mese dalla scoperta del sito farlocco nei contenuti, l'autorizzazione non è stata ritirata. Perché?” L'impostazione di RF è chiara: “Il DES è un pericolo per il paese così come lo sono le residenze fiscali. Lo abbiamo sostenuto nella passata legislatura e pure in questa. L'Accordo di Associazione all'Unione Europea è una grande opportunità per il paese. Motivo per cui siamo contrari all'uno e facciamo questa lotta insieme a tutta l'opposizione. Saremo invece certamente disposti ad ogni forma di collaborazione con la maggioranza e con tutti i partiti che ritengano necessario per il nostro paese firmare l'Accordo”.

Domani sera alla Sala Montelupo il dibattito, a cui parteciperà anche il Vescovo, sarà invece incentrato sulla crisi demografica.