VISITA DI STATO Oltre il covid: economie a confronto in Montenegro

L'importanza di lavorare sull'accordo sulla doppia imposizione, l'esigenza di rivedere aspetti di una economia che ha svelato fragilità con il covid, la possibilità di lavorare in sinergia raggiungendo risultati che difficilmente i piccoli stati riescono a raggiungere da soli. Il business talk aperto dai Capitani Reggenti e dal presidente Đukanović e coordinato dalla presidente della Camera di Commercio montenegrina è l'occasione per conoscere un tipo di economia che vuole uscire dallo stereotipo di “quella balcanica”. Con una nuova politica fiscale, proiettata alla destagionalizzazione turistica, è in forte ripresa dopo la pandemia e guarda con interesse le piccole e medie imprese di San Marino. Senza escludere accordi anche sulla formazione, per esempio in ambito di designer industriale.

L'esigenza di creare un perimetro giuridico che possa intensificare l'innovazione del mondo imprenditoriale al centro dell'incontro tra il Segretario Fabio Righi ed il ministro dello Sviluppo Tecnologico Biljana Scepanovic. Il Segretario all'Industria, che ha successivamente incontrato in un bilaterale Ervin Ibrahimovic, vicepresidente per lo sviluppo Regionale e ministro degli investimenti capitali, e Goran Durovic, ministro dello sviluppo Economico e del Turismo, ha ribadito la volontà di far diventare San Marino un hub tecnologico per lo sviluppo del contesto economico imprenditoriale.

Nel video l’intervista a Bilijana Scepanovic, ministro per la Scienza e lo sviluppo tecnologico e Fabio Righi, Segretario di Stato Industria e Commercio

