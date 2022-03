Oms: Ciavatta a Istanbul su salute e migrazione, incontra il ministro degli Interni turco

Salute e migrazione al centro dell'incontro a Istanbul organizzato dall'OMS Regione Europa. San Marino era presente con il Segretario Roberto Ciavatta e il Dirigente dell’Authority Sanitaria Claudio Muccioli. Al centro dei lavori l’elaborazione di una visione e strategia comune per tutelare la salute di rifugiati e migranti. All'Assemblea, il Segretario alla Sanità ha ricordato come “da sempre la Repubblica di San Marino, nonostante le sue ridotte dimensioni, si è prodigata e resa disponibile all’accoglienza delle persone bisognose. Così come migliaia di sammarinesi sono emigrati all’estero alla ricerca di nuove e più rosee prospettive, “anche oggi la Repubblica di San Marino si sta impegnando, come tantissimi altri Paesi della Regione Europea - ha proseguito - ad accogliere le persone in fuga dal conflitto in Ucraina", spiegando gli strumenti normativi per rendere possibile l’ospitalità e le iniziative mazionali governative e di volontariato mirate all’accoglienza e all’integrazione nel tessuto sociale sammarinese.



In questo contesto è necessario alzare la voce affinché gli organismi internazionali, come l’OMS o, nel nostro caso, l’Unione Europea, prevedano sostegni economici a fondo perduto in favore dei Paesi che accolgono i migranti. Senza che i Paesi a vario titolo, non ancora integralmente aderenti all’UE, vengano lasciati indietro”.

A margine dei lavori La delegazione sammarinese ha avuto un incontro bilaterale con il Ministro degli Affari Interni turco Suleyman Soylu.

