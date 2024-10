COPENAGHEN Oms, complimenti a San Marino per il progetto che tutela la dignità degli anziani Il Segretario Mularoni al Comitato Regionale per l’Europa dell’OMS

Il Segretario alla Sanità Mariella Mularoni partecipa a Copenaghen alla 74a sessione del Comitato Regionale per l’Europa dell’OMS. Nell'incontro bilaterale con il Direttore Regionale Hans Kluge, in vista della sua rielezione come candidato unico per un ulteriore mandato di 5 anni, ha espresso il suo apprezzamento per il continuo supporto fornito alle iniziative di San Marino.

Nel suo intervento, in apertura dei lavori, Kluge si è complimentato pubblicamente con il Segretario alla Sanità per il progetto integrato per la tutela della dignità della persona anziana, con l’obiettivo di promuovere migliori condizioni di vita, cura, assistenza e inclusione sociale. Progetto che - afferma - dovrebbe essere considerato un modello per l'intera Regione".

