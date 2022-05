OMS, due importanti bilaterali per il Segretario Ciavatta a Ginevra

Si è conclusa con due importanti bilaterali la missione del Segretario Ciavatta alla 75^ Assemblea Mondiale dell’OMS, in corso a Ginevra. Con il direttore della Regione Europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Hans Kluge si è discusso della gestione delle dosi rimanenti dei vaccini anti Covid-19, della partecipazione all’incontro dei Piccoli Stati OMS in Montenegro in programma il primo giugno e della conseguente firma di un “Accordo di cooperazione tecnica” proprio con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per il coordinamento ospedaliero e assistenziale dei piccoli paesi europei. Ieri, il colloquio informale con Abdul Rahman bin Mohammad bin Nasser Al Owais, Ministro della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi Uniti. L'Assemblea ha rieletto proprio ieri il proprio Direttore Generale, confermando Ghebreyesus.