PARTNERSHIP Onorificenza di San'Agata alla vice-presidente di Samsung Italia Paola Brovelli E' stata conferita dal Segretario al Turismo Pedini Amati per l'impegno verso la Repubblica di San Marino. In corso partnership con borse di studio per l'Università e l'educazione civica digitale nelle scuole

Sì consolida la partnership tra Samsung Electronics Italia e la Segreteria di Stato al Turismo, nell'ambito del progetto “Corporate Citizenship” promosso dall'azienda leader mondiale nell'elettronica e nella telefonia.

Già finanziate borse di studio sull'intelligenza artificiale nell'Università di San Marino e attività di educazione civica digitale nelle scuole primarie e secondarie per un utilizzo consapevole delle piattaforme online.

Il colosso sud coreano ha inoltre già donato sette monitor di grandi dimensioni, dislocati in territorio, per l'informazione e la promozione turistica. San Marino, con il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, ha dunque voluto dunque insignire la vice-presidente della Samsung Electronics Italia Paola Brovelli dell'onorificenza dell'ordine di Sant'Agata.

“Sicuramente proseguirà la collaborazione – dichiara Paola Brovelli – incentrata su questi temi che a noi sono più cari, come l'intelligenza artificiale e l'utilizzo delle tecnologie in modo consapevole. Tutte queste attività di responsabilità sociale che abbiamo realizzato continueranno per il futuro, scegliendo gli ambiti che insieme condivideremo, e saranno rivolte sicuramente ai giovani ed alla nostra e alla vostra comunità”.

