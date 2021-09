Onorificenza per il parlamentare Haris Theoharis: aveva firmato il protocollo d'intesa San Marino-Grecia

Visita nella Repubblica di San Marino per Haris Theoharis, ex ministro del turismo greco e ora parlamentare portavoce del partito di maggioranza Nuova Democrazia. Ricevuto in udienza privata dai Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini alla presenza dell’Ambasciatore Corrado Carattoni, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine equestre di Sant’Agata proprio per il suo impegno nel rinsaldare i rapporti tra San Marino e la Grecia: nello scorso giugno ad Atene ospitò da ministro il Segretario Federico Pedini Amati per la firma del protocollo di intesa in materia turistica fra i due Stati: un accordo che ha rafforzato la cooperazione in ambito turistico tra le due realtà. Un grande onore per l'ex ministro, che ha sottolineato come i rapporti tra i due Stati siano ottimi. Al termine dell’udienza l’ex Ministro ha incontrato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari a Palazzo Begni, un incontro in cui si è discusso, insieme al Segretario per il Turismo, delle relazioni fra i due Paesi e iniziative da programmare per il futuro. Ieri invece giornata di intenso lavoro con il Segretario Pedini Amati.

Nel video le interviste a Haris Theoharis, parlamentare greco, e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: