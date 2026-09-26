ONU, i piccoli Stati fanno rete: San Marino rafforza la sua presenza internazionale Nella seconda giornata di Beccari a New York il confronto con i piccoli Stati d’Europa e il Liechtenstein. Nuove relazioni diplomatiche con la Namibia. Nel pomeriggio l’intervento all’Assemblea Generale

Piccoli nelle dimensioni, ma chiamati ad affrontare le stesse grandi sfide globali. Prosegue a New York la missione del Segretario agli Esteri Luca Beccari, nell’ambito dell’81ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E la seconda giornata si apre proprio nel segno della cooperazione tra i piccoli Stati d’Europa. L’incontro, promosso da Cipro e Andorra, guarda oltre la dimensione territoriale per costruire una voce più coordinata nei grandi dossier multilaterali. Sul tavolo, la riforma dell’ONU, l’elezione del prossimo Segretario Generale e nuove forme di collaborazione. «Il tema fondamentale è sfide globali che accomunano tutti gli Stati, ma a volte ricette non tagliate propriamente anche sulle dimensioni e le caratteristiche peculiari delle nostre realtà. Un momento di confronto importante nel quale abbiamo avuto modo di disegnare quello che può essere un percorso di collaborazione futura.»

Una cooperazione che per San Marino passa anche dall’Europa. Nel bilaterale con la ministra degli Esteri del Liechtenstein, Sabine Monauni, al centro soprattutto i rapporti con l’Unione Europea e il percorso di rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi. Ma New York è anche l’occasione per allargare la rete diplomatica del Titano. Dopo Trinidad e Tobago, San Marino firma l’accordo per lo stabilimento delle relazioni diplomatiche con la Namibia, «andando ad arricchire quello che è ovviamente il nostro patrimonio di relazioni internazionali a livello diplomatico con oltre 160 Stati.»

La giornata segna anche nuovi passi sul terreno della cooperazione internazionale: la firma della Convenzione ONU contro la criminalità informatica e l’adesione di San Marino ad altri importanti strumenti internazionali in materia di relazioni consolari e sicurezza del personale delle Nazioni Unite. Una diplomazia, dunque, che procede su più livelli: fare rete tra piccoli Stati, rafforzare i rapporti bilaterali e ampliare la presenza sammarinese nel sistema multilaterale.

Alle 15, ora di New York, il passaggio politicamente più rilevante: Beccari salirà sul podio dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, primo oratore della sessione pomeridiana. Sarà il momento in cui la voce di San Marino entrerà direttamente nel dibattito globale.

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