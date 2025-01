Onu: San Marino affronta il quarto Esame Periodico Universale del Consiglio dei Diritti Umani

Nel video l'intervista al Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari.

La promozione dell’uguaglianza e della non discriminazione, il contrasto alla violenza di genere e contro le donne, la tutela degli anziani e dei minori, la libertà di informazione, la lotta contro il discorso d’odio e i diritti umani in ambito ambientale. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, affiancato dal Rappresentante Permanente del Titano presso le Nazioni Unite a Ginevra, Marcello Beccari, passa in rassegna i progressi compiuti dal Paese in relazione a temi fondamentali, di fronte ai rappresentanti di Paesi Bassi, Cipro e Sudan, ovvero i tre Stati membri del Consiglio dei Diritti Umani che fungono da relatori per la revisione di San Marino. 47 i Paesi ONU intervenuti presentando raccomandazioni. Che ora passeranno subito il vaglio del Governo, dei funzionari del Dipartimento Affari Esteri e degli uffici competenti. "È una metodologia di monitoraggio molto diversa da quella alla quale siamo abituati ad esempio nell'ambito del Consiglio d'Europa - spiega Beccari - perché qui San Marino presenta un proprio rapporto di conformità al quale vengono formulate delle raccomandazioni e può decidere quali accogliere, quali non accogliere e sulle quali ad esempio occorrono delle riflessioni interne e più tempo. Quindi c'è la possibilità insomma di sviluppare a seguito di questa discussione un follow-up tarato ovviamente su quella che è la nostra visione di rafforzamento dei presidi a tutela dei diritti umani e soprattutto anche in coerenza con quello che facciamo anche in altri ambiti al di fuori della sfera ONU".

Nel video l'intervista al Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari.