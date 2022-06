Opposizione contro Canti. RF: "Ha attaccato la passata gestione di AASLP per giustificare la propria incapacità"

Nel botta e risposta fra Libera e il Segretario al Territorio si inserisce anche Repubblica Futura, che accusa Canti di aver attaccato, per “giustificare la propria totale incapacità”, la passata gestione dell’AASLP, imputando alla collaborazione fra l’Azienda e l’Università di San Marino, a suo dire costosa, la causa di quel degrado delle strade al quale non sa porre rimedio. Chiede come vengono gestite oggi le manutenzioni stradali, una volta smantellata la collaborazione con l’Università che aveva impostato tale attività sulla base di un metodo razionale ed oggettivo, per un ammontare di 20.000 euro annui. Somma – rimarca RF - erogata da Ente ad Ente e non a professionisti privati come è solito fare l’attuale governo. Ricorda poi come Canti, abusando del proprio potere, abbia epurato il precedente Direttore dell’Azienda Autonoma per i lavori pubblici Matteo Casali ed il Sindaco Revisore Delvecchio.

Intanto, i legali di Casali respingono al mittente ogni insinuazione circa sue presunte condotte inosservanti delle disposizioni normative vigenti, che avrebbe compiuto nello svolgimento delle proprie funzioni, affermazioni – scrivono - lesive della sua integrità professionale e morale. “Sarebbe stato corretto – concludono - avanzare tali rimostranze a tempo debito e nelle opportune sedi, come ha, invece, proceduto a fare il nostro assistito a tutela dei propri diritti”.