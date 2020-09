GIUSTIZIA Opposizione dalla Reggenza: "Stanno succedendo tante cose gravi" "Inaccettabile la convocazione d'urgenza, lunedì prossimo, del Plenario per nomina del nuovo Magistrato Dirigente e ricorsi: non ci sono i tempi per esaminare la documentazione e per i confronti necessari"

Opposizione dalla Reggenza: "Stanno succedendo tante cose gravi".

I commissari di opposizione in commissione giustizia Luca Boschi, Nicola Renzi e Vladimiro Selva hanno chiesto ed ottenuto un incontro con la Reggenza “perché – ha dichiarato Renzi, all'uscita dall'incontro – stanno succedendo tantissime cose gravi”. I tre commissari di opposizione ritengono una forzatura inaccettabile la convocazione, lunedì prossimo, del Consiglio Giudiziario Plenario, su richiesta urgente del Segretario alla Giustizia: “Non abbiamo i tempi, né per valutare la documentazione, né per gli approfondimenti e i confronti tra le forze politiche, necessari per la nomina del Magistrato Dirigente, prevista all'ordine del giorno”. “ Non viene rispettato – aggiunge il capogruppo di Rf – ciò che è stato chiesto dal Commissario Europeo per i Diritti Umani e cioè di attendere le valutazioni del Greco. Evidentemente – conclude Renzi - il Segretario Ugolini ha molta fretta e non capiamo perché”.



