CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Opposizioni all'attacco del Segretario Canti per evento celebrativo Azienda di Produzione Odg di Rf su bollette e Libera ne presenta un altro su ex correntisti Cis. Zeppa (Rete) chiede ritiro delibera di sponsorizzazione al Victor. Mussoni (Pdcs): "Evitare giochini politici".

Le opposizioni hanno presentato due ordini del giorno su cui l'aula dovrà votare a fine sessione o nella prossima. Il primo, di Repubblica Futura, chiede che il Governo presenti in finanziaria emendamenti per ridurre le tariffe di gas e luce recentemente aumentate e sollecita una audizione in commissione finanze dell'Autorità sull'energia. Rf è dell'opinione che i rincari, paradossalmente, saranno più pesanti per le fasce deboli e per le utenze che consumano meno. Anche il secondo ordine del giorno, presentato da Libera, chiede la convocazione della commissione finanze, ma in questo caso per ascoltare Banca Centrale, l'amministratore unico Bns e altri soggetti coinvolti, dopo il ricorso a Strasburgo presentato dagli ex correntisti Cis, che non hanno gradito la conversione delle loro obbligazioni, in titoli di stato a 10 anni.

Nei vari interventi che si sono succeduti oggi il bersaglio principale delle opposizioni è stato il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti. In particolare per il Prg – con la mancata firma dell'architetto Boeri per divergenze sulla sicurezza idrogeologica, tema di stringente attualità pensando ad Ischia – ma anche per le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. Fuori luogo, secondo le minoranze, in un momento come questo, spendere soldi per l'evento celebrativo dei 40 anni dell'Azienda di Produzione. Canti attaccato anche per i costi della partecipazione alla Cop 27. Il Segretario di Stato ha precisato che per andare in Egitto le spese sono state solo per i biglietti aerei, mentre per l'Azienda di Produzione l'evento in programma non è un gala ma un buffet e lo si fa per i lavoratori. Narrazioni opposte, anche su altri dossier di competenza di Canti, che hanno fatto salire i toni in aula.

Dall'opposizione richiami al Governo anche sulla sicurezza, dopo i numerosi furti delle ultime settimane. Chiesto il pugno duro. Il Segretario di Stato Beccari ha preannunciato interventi in finanziaria a sostegno delle forze dell'ordine ipotizzando anche il ricorso ad unità delle milizie, in funzione ausiliaria. Sul fronte dell'accordo di associazione all'Unione Europea ha invece reso noto che il prossimo 12 gennaio sarà in visita a San Marino il commissario europeo Šefčovič. Sull'ora di religione nelle scuole d'infanzia il Segretario di Stato all'Istruzione Belluzzi ha lamentato disinformazione e sottolineato che non è in discussione la laicità della scuola: si tratterà – ha detto - di una opzione e di una libera scelta delle famiglie.

Frizioni in maggioranza sulla recente decisione del Congresso di Stato, di sponsorizzare con 10mila euro il Victor San Marino, squadra di calcio che partecipa al campionato italiano di eccellenza. Il consigliere di Rete Matteo Zeppa, criticando anche le esternazioni 'social' del presidente della società calcistica, ha espresso forte dissenso e chiesto il ritiro della delibera. Il capogruppo del Pdcs Mussoni ha replicato esortando ad evitare “giochini politici” e a serrare le fila, pensando al paese. Il Segretario di Stato allo Sport Lonfernini ha gettato acqua sul fuoco affermando che non si tratta di un “casus belli” in maggioranza e che la delibera è stata approvata, sostanzialmente, all'unanimità, dopo un confronto e la riduzione della cifra di sponsorizzazione inizialmente proposta. Tanta carne al fuoco, come sempre, nel comma comunicazioni e domani mattina si riparte dalla Legge di Bilancio in prima lettura.

