Opposizioni compatte su Accordo UE, caso Bulgaro, sanità: "Dc e Governo hanno fallito"

Le opposizioni tornano all'attacco e presentano un conto politico pesantissimo al Governo: Accordo di Associazione fermo, caso Bulgaro, sanità e tenuta stessa della maggioranza. Al centro delle critiche c'è soprattutto il nuovo stop all'intesa con Bruxelles. Per Emanuele Santi di Rete, i continui rinvii e la mancata discussione al Coreper rappresentano il fallimento della strategia portata avanti dal Segretario agli Esteri Luca Beccari e dalla Democrazia Cristiana sull'unico punto che teneva insieme la coalizione di governo. Santi parla di pazienza finita e si chiede apertamente se chi ha guidato finora il negoziato sia ancora la persona giusta per portarlo a termine. Ma è il cosiddetto "caso Bulgaro" a monopolizzare l'attenzione. “Se oggi la sensazione è che un ristretto gruppo di persone tenga in ostaggio il Paese – dice Fabio Righi di DML - viene da pensare che il problema sia ben più grande di un affare finito male”.

Una domanda allora sorge spontanea: "di chi erano i parenti, gli amici e i sostenitori dell'affare bulgaro? Siamo convinti – conclude – che il Governo debba andare a casa". E alla luce dei recenti rinvii a giudizio la richiesta è unanime: la commissione d'inchiesta sul caso Bulgaro non può più aspettare. Già a luglio, dice Santi. A rincarare la dose è Repubblica Futura. Nicola Renzi descrive un divario sempre più ampio tra paese reale e racconto della maggioranza. Ritiene che questo Consiglio "segni il fallimento di una certa classe dirigente del PDCS e degli obiettivi che avevano giustificato la nascita di due governi a guida democristiana". Non risparmia critiche neppure a Libera e Psd, che - dice - “è come se guardassero un film senza accorgersi che quel film riguarda anche loro. Vogliono continuare a tenere in vita un governo moribondo? Bene, saranno complici di questa cosa. Vogliono fare altre scelte? Bene, si aprirà un altro quadro”. Nel mirino dell'opposizione anche la sanità. A suscitare indignazione è l'ipotesi di portare da annuale a biennale lo screening mammografico. Una prospettiva definita inaccettabile da tutte le forze presenti: "Non si risparmia sulla pelle delle donne".

Non nascondono il timore che – dietro – ci sia un disegno più ampio. Renzi parla di risposte "vergognose" ricevute in Aula dal Segretario Gatti e sostiene che soltanto la pressione esercitata da opposizione e stampa abbia impedito modifiche immediate al servizio, "il governo è stato colto con le mani nella marmellata”. Nel mirino anche una nomina – quella di Gian Carlo Venturini alla Sanità – “che non si può fare, perché non sono trascorsi dieci anni dal suo ultimo incarico nell'Esecutivo”. Nel finale, l'appello di Fabio Righi è rivolto direttamente ai cittadini: "Abbiate coraggio". Un invito a vincere le paure e a prendere coscienza della fase che il Paese sta attraversando. Sul piano politico, invece, il verdetto delle opposizioni è senza appello: il Governo ha esaurito la propria credibilità.







