CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Opposizioni critiche sul metodo per la nomina di due membri supplenti del Collegio Garante In comma comunicazioni, emergenza idrica, autonomia energetica, inverno demografico, cartolarizzazione Npl

Riprende nel pomeriggio la seduta del Consiglio Grande e Generale convocata per la nomina di due membri supplenti del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. I due candidati sono Stefano Manacorda, proposto da Democrazia Cristiana ed Alleanza Riformista e Antonio Maruccia, indicato da Libera e Partito dei Socialisti e dei Democratici. Per essere perfezionate le nomine richiedono una maggioranza qualificata dei 2/3, pari a 39 voti.

Nel dibattito preliminare al voto, la maggior parte degli interventi sono arrivati dai gruppi di Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Rete, che, pur riconoscendo l'alto e qualificato profilo dei due nominativi in votazione, hanno sollevato questioni di metodo derivanti dal mancato confronto della maggioranza con l'opposizione. Si obietta che Stefano Manacorda abbia avuto in passato rapporti con il Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio sostenendo che la circostanza possa avere riflessi negativi sull'operato di un membro del Collegio Garante; viene inoltre ritenuto inopportuno che Antonio Maruccia, in quanto magistrato italiano, debba avere il nulla osta del Csm – organo di altro Stato – per poter accettare la nomina.

Altra perplessità manifestata dai consiglieri di Rf e Dml, il fatto che con queste due nomine, nella composizione del Collegio Garante, tre membri su sei saranno esperti in diritto penale e non in diritto costituzionale, così come dovrebbe essere, considerando le funzioni svolte. L'opposizione lamenta anche il fatto che la maggioranza, coi suoi voti, già dispone da sè dei numeri sufficienti per le nomine, svilendo dunque il ruolo di garanzia delle minoranze, previsto dal legislatore. Il voto arriverà in seduta pomeridiana e Rete ha già preannunciato l'astensione.

Nel comma comunicazioni articolato dibattito su emergenza idrica ed autonomia energetica. Presentati inoltre due ordini del giorno: il primo di Rf sull' inverno demografico; il secondo di Rete sulla cartolarizzazione degli Npl.

