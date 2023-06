CRISI POLITICA Opposizioni dalla Reggenza: "Sciogliere i nodi di interpretazione della legge elettorale"

In mattinata le opposizioni hanno incontrato i Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini per manifestare i dubbi legati alla interpretazione della legge elettorale che – dicono – “potrebbe essere di ostacolo alla prosecuzione della legislatura”, con l'uscita di Rete dalla maggioranza. Due i punti portati all'attenzione della Reggenza da Libera, Repubblica Futura e Gruppo Misto: il primo è proprio la richiesta ai Capi di Stato di esercitare il Loro ruolo di garanzia, super partes, per riuscire a dirimere al meglio la questione relativa alla normativa in materia elettorale e delineare un quadro ben definito in questa situazione nebulosa che mette a rischio – dicono le forze di minoranza – la fiducia della popolazione nelle istituzioni.

Come secondo punto, la richiesta di essere informati e coinvolti come Consiglio Grande e Generale nei passaggi che emergeranno di qui alla risoluzione della questione “e ove le leggi siano, come sembra, tra di loro in conflitto, - aggiungono - che sia allora l'Aula a dare un'interpretazione autentica delle norme". Sullo sfondo la soluzione su cui insistono le opposizioni resta quella di andare presto a nuove elezioni.

Nel video le interviste a Matteo Ciacci, Libera; Fernando Bindi, Repubblica Futura; e Grazia Zafferani, Gruppo Misto di opposizione.

