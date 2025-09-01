Opposizioni: la riforma IGR va "ritirata immediatamente". “Operazione verità” sui conti pubblici

Emanuele Santi (RETE), Fabio Righi (Domani Motus Liberi) e Nicola Renzi (Repubblica Futura)

“A provvedimenti che mirano anche a mettere le mani in tasca ai cittadini, seguono poi degli ordini del giorno in cui il Governo candidamente dice che devono ancora immaginare tutto e scrivere tutto di come vorrebbero San Marino e di come vorrebbero lo sviluppo economico di questo Paese. Noi crediamo non sia il modo di gestire la cosa pubblica, di governare, soprattutto in un momento storico anche internazionale come quello che stiamo vivendo”: così Fabio Righi, Motus. A tutto campo le critiche delle Opposizioni alla compagine governativa. Sarà un “autunno caldo”, è stata del resto la premessa. Tranchant gli interventi sul dossier IGR. La teoria del “va tutto bene” è finita - è stato detto -; sostenendo come i 20 milioni di extragettito richiesti dal Segretario Gatti siano destinati non ad investimenti, ma a chiudere un “buco di bilancio” da 35 milioni.

Riforma iniqua, inemendabile – ad avviso di RF, Motus e RETE -. “L'unica cosa fattibile – ha sottolineato Nicola Renzi, Repubblica Futura - è stoppare l'iter di questo progetto di legge – che tra l'altro ha visto la contrarietà di tutti, tranne Governo e Maggioranza -, e fare una vera e propria operazione verità; dire qual è lo stato dei conti pubblici, quali sono le idee del Governo per il futuro e anche quali comunicazioni il Governo ha dato al Fondo Monetario e agli organismi internazionali”. Trovare traiettorie per lo sviluppo; una spending review che non generi sfiducia: questi gli input della Minoranza. Chi ha parlato di spese “fuori controllo” di qualche Segreteria; chi di situazione “imbarazzante”. Con riferimento sia all'investimento fuori territorio in rinnovabili – si è fatta ironia su comunicazione e scelta della location -, sia alle evoluzioni del sistema bancario. Citate le vicende Carisp e BSM; la definizione di “risiko” - è stato osservato - è riduttiva. Annunciato comunque un “pacchetto di interpellanze” a 360 gradi. Conferenza stampa apertasi con il caso che ha scioccato il Paese: quello del sammarinese finito in carcere, in Italia, per violenza su minori.

Nell'UdP di giovedì le Opposizioni chiederanno l'inserimento di un Comma specifico nel prossimo Consiglio. “Qui parliamo di una persona condannata per fatti gravissimi, che girava liberamente per la Repubblica in ambienti dove c'erano bambini – ha rimarcato Emanuele Santi, RETE -. Questa è una cosa assolutamente inaccettabile, noi chiederemo un Comma per accertare le responsabilità e se ce ne saranno è giusto che qualcuno vada a casa”. Qualche dettaglio sulla vicenda – si è ricordato - già nella Commissione Giustizia della settimana scorsa. Ma “il Paese deve sapere”, tuona la Minoranza; che sollecita il Governo a riferire in Consiglio documenti alla mano. Già annunciata opposizione a qualsiasi ipotesi di seduta segreta.

Nel servizio le interviste a Fabio Righi (Domani Motus Liberi), Nicola Renzi (Repubblica Futura) ed Emanuele Santi (RETE)







