CRISI POLITICA Opposizioni richiedono Ufficio di Presidenza urgente

Le forze di opposizione richiedono un Ufficio di Presidenza urgente per verificare i passaggi istituzionali per affrontare la crisi di Governo e valutare la sussistenza dell’attuale maggioranza e dell’Esecutivo. Fino a che non sarà chiarito questo iter, chiedono anche di sospendere l’attività di ogni commissione consiliare. La decisione del movimento Rete - dicono ancora Libera, Rf, Gruppo Misto di Opposizione - impone una valutazione anche sulla composizione delle commissioni, non più rispondente ai numeri della maggioranza.

