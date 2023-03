Opposizioni sulle barricate per l'eccessivo ricorso ai decreti

E' il gruppo di Libera, con Guerrino Zanotti, ad annunciare la richiesta di scorporare tutti e 19 i decreti all'esame dell'aula. Una azione politica di protesta verso l'eccessivo ricorso alla decretazione ma anche per la presentazione di tantissimi emendamenti da parte della maggioranza che non è possibile valutare attentamente perché non ci sono i tempi. “Tutto ciò è illegittimo” tuona, sempre dalle file di Libera, Giuseppe Morganti. D'accordo con lo scorporo di tutti i decreti il Gruppo Misto di Opposizione con Grazia Zafferani ed anche Nicola Renzi e Andrea Zafferani di RF che attaccano il Governo per l'esautoramento della funzione legislativa del Consiglio, culminata con le 38 deleghe previste in un solo articolo nell'ultima legge finanziaria. Il comma “decreti”, dunque, richiederà presumibilmente tempi molto lunghi. Molto più lunghi, certamente, del solito, quando la ratifica si esaurisce in unica votazione, per i decreti non 'scorporati' che sono sempre la stragrande maggioranza.