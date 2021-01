VACCINO COVID 19 Opzione obbligatorietà per tutti i sanitari: larga condivisione nel dibattito in Consiglio Le opposizioni presentano due distinti odg che chiedono al Governo di valutare altre strade per l'approvvigionamento del vaccino oltre a quella italiana. Libera chiede Commissione d'Inchiesta su reparto Covid al Casale Fiorina

Opzione obbligatorietà per tutti i sanitari: larga condivisione nel dibattito in Consiglio.

Prosegue in Consiglio il dibattito sulla campagna vaccinale che prevede la facoltatività per la popolazione. Sull'introdurre l'obbligatorietà per tutto il corpo sanitario si sono tuttavia detti favorevoli praticamente tutti i gruppi consiliari, di maggioranza ed opposizione, ed anche i Segretari di Stato intervenuti, compreso quello alla sanità Roberto Ciavatta. L'opzione dell'obbligatorietà per medici infermieri e operatori socio-sanitari è dunque una ipotesi largamente condivisa. Annunciata per lunedì prossimo una conferenza stampa per presentare la campagna di vaccinazione con l'obiettivo di favorire ampia adesione volontaria della popolazione.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Repubblica Futura ha presentato un ordine del giorno che chiede di dare mandato al governo per valutare anche altre strade per l'approvvigionamento vaccinale oltre a quella in essere, concordare con l'Italia una data certa per la fornitura, imporre limiti e tempi precisi per piano ristori. Poco dopo ha presentato un odg anche Libera. Anche in questo caso si chiede al Governo di valutare altre opzioni, rispetto a quella italiana, per l'approvvigionamento dei vaccini. Chiesta anche una commissione d'inchiesta sul "Casale La Fiorina" e l'audizione in commissione sanità del comitato esecutivo Iss, del team Covid e del direttore dell'authority sanitaria Gabriele Rinaldi. Il capogruppo del Pdcs Mussoni ha dichiarato che, così come redatti, gli odg non possono essere accoglibili anche se contengono alcuni spunti di interesse. Ha dunque proposto di ragionare e mediare per arrivare ad un documento condiviso da tutta l'aula.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});







I più letti della settimana: