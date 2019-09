Oratore ufficiale 1°Ottobre: il profilo di Gabriela Cuevas Barron

conosciamo meglio Gabriela Cuevas Barron

“Una precoce e rilevante esperienza politica” quella di Gabriela Cuevas Barron, attuale Presidente dell'Unione Interparlamentare, designata Oratore ufficiale per la Cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti, Luca Boschi e Mariella Mularoni, il prossimo 1° ottobre. L'alto onore spetta ad una donna a sei anni dall'ultima volta: il 1° ottobre 2013 toccò infatti ad Aurelia Frick, allora Ministro degli esteri del Liechtenstein.

Cuevas Barron, senatrice prima, ed ora deputata nel Parlamento messicano, è anche Presidente del comitato per le Relazioni Estere, vale a dire responsabile per l'analisi della politica estera del proprio Paese d'origine. “Il suo impegno – fa sapere la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri - si è distinto, particolarmente, nella promozione di leggi per la tutela dei diritti umani, specie dei minori, l’equità di genere, la lotta alla corruzione e la salvaguardia ambientale”.

Il 30 settembre, alla vigilia della cerimonia di investitura della Reggenza, le sarà conferita – come vuole la tradizione - l’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

Di recente è stata in missione in Iran, dove ha incontrato il Presidente Hassan Rouhani, e al Capo del Parlamento Ali Larijani, nell'esercizio delle proprie funzioni di guida dell'Unione Interparlamentare, istituzione internazionale che riunisce i rappresentanti dei Parlamenti democraticamente eletti dei Paesi del mondo. San Marino ne fa parte esattamente da 30 anni.