CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Ordinamento Giudiziario: maratona in aula, decine gli emendamenti Nel pomeriggio l'esame del Pdl costituzionale riparte dall'articolo 5 sul Procuratore del Fisco

Ordinamento Giudiziario: maratona in aula, decine gli emendamenti.

Fino all'ultimo Libera e Repubblica Futura hanno tentato di bloccare la messa in votazione della legge costituzionale di riforma dell'ordinamento giudiziario, chiedendo più tempo per trovare soluzioni condivise, ma la loro mozione – ieri in apertura di seduta serale – è stata respinta dalla maggioranza, compatta, con 40 voti contrari a fronte dei 14 favorevoli dei due partiti di opposizione. L'aula ha quindi cominciato a votare i singoli articoli arrivando al quarto dei 18 che compongono il pdl. Respinti tutti gli emendamenti di Repubblica Futura. Nel pomeriggio si riparte dall'articolo 5 sul Procuratore del Fisco. E' verosimile che, considerata la mole degli emendamenti presentati da Governo, RF e Libera, l'esame del provvedimento impegnerà l'aula per tutto il pomeriggio e anche per la seconda seduta serale consecutiva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: