Ordinanze di chiusura strade più chiare e condivise: ecco come cambieranno

Provvedimenti più chiari, fruibili e trasparenti. Ma anche più condivisi e comunicati alla cittadinanza con più anticipo. La Segreteria agli Interni e le Giunte di Castello fanno sistema per migliorare le ordinanze di chiusura delle strade in occasione di eventi, manifestazioni o lavori. In accoglimento di un’apposita Istanza d’Arengo presentata lo scorso anno, l’intervento di revisione è stato avviato con un incontro tra il segretario Belluzzi e una delegazione di Capitani di Castello: si cambierà l’aspetto grafico delle ordinanze, per agevolare la lettura e rendere più facile individuare le informazioni sui singoli territori interessati.

Ma cambieranno anche le modalità di presentazione delle richieste, prevedendo un miglior coordinamento con tutti i soggetti interessati, la possibilità di una divulgazione preventiva alla cittadinanza e l’obbligo di indicare finestre di aperture al traffico almeno ogni quattro ore circa, se sono previste chiusure prolungate. “Per me è stata l’opportunità per ingaggiare un dialogo con le Giunte per cercare di migliorare un tema che è estremamente delicato. Noi abbiamo il dovere di informare tempestivamente, che la cittadinanza possa sapere per tempo che è in arrivo un’ordinanza, che è in arrivo un evento e quali sono le condizioni della chiusura”, ha detto il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi.

In parallelo, si lavora sulla possibilità di digitalizzare le richieste di ordinanza. Il tavolo tra Amministrazione centrale e Giunte di Castello è destinato a proseguire, con l’intenzione di avere un protocollo pienamente operativo già nel 2027. “È importante che ci sia sinergia tra le istituzioni centrali e le giunte di castello. Le ordinanze appunto devono arrivare con tempestività di fronte alla cittadinanza, agli utenti, e devono essere condivise attraverso un percorso virtuoso che le renda più comprensibili e magari meno ‘rifiutate’ od ostacolate: se spiegate per tempo e nei modi giusti, siamo convinti che la cittadinanza possa capirne meglio il significato”, dice Giacomo Rinaldi, capitano di Castello di Montegiardino. “Le Giunte di Castello sono le antenne della cittadinanza: a noi arrivano le prime ‘lamentele’. Trovare una segreteria sempre pronta al dialogo e a venirsi incontro per aiutare e risolvere le problematiche del singolo Castello, questo è molto importante”, afferma il suo omologo di Faetano, Giorgio Moroni.

Nel servizio le interviste al segretario Andrea Belluzzi e ai capitani di Castello Giacomo Rinaldi e Giorgio Moroni







