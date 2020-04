Organismi Istituzionali: eletti i Presidenti di 3 Commissioni

Organismi Istituzionali: eletti i Presidenti di 3 Commissioni.

Nel primo pomeriggio, a Palazzo Pubblico, i Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani hanno proceduto all'insediamento di 3 Commissioni, con scadenza a fine legislatura, nominate nel corso del Consiglio del 20 febbraio scorso. Al termine della seduta della Commissione per l'Edilizia Residenziale è stata ufficializzata l'elezione a Presidente di Paolo Crescentini; Lorenzo Amadori è invece il Vice Presidente. Quindi la prima riunione della Commissione di Vigilanza, alla cui guida – come da regolamento - è stato indicato un esponente scelto dai gruppi di Minoranza: è Giovanni Lonfernini. Presidente della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d'Arte è invece Claudia Malpeli; segretario verbalizzante Laura Rossi. Le sedute dei 3 organismi si sono svolte ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale dettate dall'emergenza in corso.



I più letti della settimana: