SAN MARINO Organizzazione eventi e quiete pubblica in Commissione: focus sulla zonizzazione All'attenzione dei Commissari le normative di riferimento e il nodo dell'inquinamento acustico

All'attenzione della Commissione consiliare permanente Territorio e Sanità il riferimento del Segretario di Stato Federico Pedini Amati sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'istanza d'Arengo per la tutela della quiete pubblica nei centri storici e abitati, espressione di un disagio avvertito di frequente dalla popolazione. Dopo l'excursus sulle normative in vigore e la precisazione relativa all'organizzazione di iniziative di intrattenimento, che prevede già l’autorizzazione delle forze dell’ordine e delle Giunte di Castello qualora si protraggano oltre la mezzanotte, Pedini Amati ha ricordato l'avvio già da alcuni mesi di un tavolo di confronto per la redazione di un regolamento sull’organizzazione degli eventi che terrà conto anche della questione dell’inquinamento acustico. “Mi preme evidenziare – ha detto - il prestigio e il ritorno economico che certi eventi garantiscono al Paese. Pur dovendo limitare il più possibile il disagio dei cittadini, non possiamo precluderci queste opportunità”.

Spazio agli interventi, con l'opposizione che chiede in particolare la zonizzazione. Ribatte Miriam Farinelli (Rf): “Oltre agli aspetti turistici che dobbiamo mantenere, - ha sottolineato abbiamo il sacrosanto dovere di portare rispetto ai cittadini, specialmente a quelli di Città. Va considerato il problema a 360 gradi per rendere la Città più vivibile”. “Le norme ci sono – osserva Paolo Crescentini (Psd) - basta che vengano applicate, non dobbiamo inventarci nulla di nuovo”. Michela Pelliccioni (D-ML) invita a riflettere anche su un’altra strada, quella della certificazione sull’impatto acustico che la vicina Italia pretende per tutte le attività e gli esercenti che utilizzano musica. “Nei mesi estivi l’orario massimo di svolgimento degli eventi, qualunque evento, è l’una di notte a 50 decibel. In tutti gli altri mesi dell’anno, l’orario massimo è mezzanotte – replica Pedini Amati - se non si creano attività, in un centro storico, il paradosso è che quel centro storico potrebbe vivere meno e spopolarsi di più. Io sono per il rispetto delle regole che abbiamo”. La zonizzazione per il Segretario è stata applicata”. Da Vladimiro Selva (Libera) la proposta di intervenire perché la zonizzazione diventi a tutti gli effetti norma di legge”.

