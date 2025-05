Osaka, la Reggenza in visita ai padiglioni: Italia, Vaticano, Arabia Saudita e Giappone

La Reggenza in visita

Molto più di una semplice fiera, Expo è crocevia di rapporti tra Paesi come leva di sviluppo. “Progettare la società del futuro per le nostre vite” il tema 2025, indicativo di un percorso comune a tanti Stati. Identità valoriale che San Marino condivide con l’Italia. Nella visita ufficiale dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi al padiglione italiano l'importanza della promozione dei relativi territori, come da protocollo siglato oltre anno fa dai Commissari generali per San Marino Filippo Francini e per l'Italia Mario Vattani. La Reggenza ha apprezzato i richiami culturali che sono l'ossatura di un padiglione dove l'arte dei grandi Maestri e l'architettura tra passato e futuro sono parte integrante del percorso offerto ai visitatori. Elemento di punta i disegni originali del Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci esposti grazie alla collaborazione con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Padiglione che ospita al suo interno anche gli spazi espositivi della Santa Sede: in risalto l'immagine della 'Deposizione ' di Caravaggio, perché “la bellezza porta speranza”.

Amicizia e grande ospitalità riservata alla delegazione guidata dalle Loro Eccellenze presso il padiglione dell'Arabia Saudita. Scrupolosa visita guidata da parte della nazione che ospiterà nel 2030 la prossima edizione dell'Esposizione Universale. Architettura progettata da Foster & Partners e allestimenti che richiamano natura e sostenibilità, tecnologie all'avanguardia unite alla tradizione. Sollecitato dal Segretario Federico Pedini Amati, è stato assicurato il supporto per un progetto speciale, con il coinvolgimento dell'Università, che possa garantire la partecipazione della Repubblica all'importante vetrina globale tra 5 anni. “San Marino - dice il vice commissario Adel Alfayez - avrà il suo padiglione”.

Relazioni sempre più forti con il Giappone: il Paese ospitante l'Expo ha accompagnato con interesse il Titano verso le celebrazioni del National Day. I Capitani Reggenti accolti con tutti gli onori. Un padiglione, quello giapponese, progettato da Nikkei Sekkei che incanta per dimensioni, design e filosofia. L'ambiente e il ciclo della Vita come filo conduttore tradotto nelle installazioni interne sbalorditive.

Numerosi i riconoscimenti che sta ottenendo anche il padiglione sammarinese, cui la Reggenza ha dedicato l'ultima visita a chiusura delle celebrazioni del giorno nazionale. Un atto di vicinanza allo staff di Commissariato e al team di volontari che si sono spesi per l'ottima riuscita degli eventi. Sono loro “i primi ambasciatori della sammarinesità nel mondo”.