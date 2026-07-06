33ESIMA ASSEMBLEA OSCE PA Oscar Mina: "Osce piattaforma di dialogo per tensioni geopolitiche" In delegazione a L'Aja, per San Marino, anche Sara Conti e Michele Muratori

In corso a l'Aja, in Olanda, la 33esima assemblea parlamentare dell'Osce, l'Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in Europa. San Marino è presente con la delegazione formata dai consiglieri Oscar Mina – capodelegazione – Sara Conti e Michele Muratori. L'appuntamento internazionale si è aperto con i 'report' del comitato permanente, compresi i riferimenti del Presidente e del Segretario Generale. “Hanno ribadito come la guerra purtroppo – commenta il capodelegazione Oscar Mina – continua a minacciare la sicurezza europea e le istituzioni democratiche, mentre la frammentazione geopolitica sta minando la fiducia e mettono in discussione l'ordine multilaterale. Per l'Assemblea Parlamentare sono sfide che non tendono a diminuire. L'importanza della sua presenza, attraverso la diplomazia parlamentare, in questo contesto di tensione geopolitica, offre una piattaforma di dialogo molto importante che non va sottovalutata”. Nel corso dell’incontro bilaterale con la Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Petra Bayr, Mina ha ribadito il valore della diplomazia parlamentare come strumento essenziale di dialogo e cooperazione internazionale. Nel suo ruolo di Special Rapporteur dell’OSCE Pa, ha inoltre richiamato l’urgenza di un impegno coordinato per affrontare le sfide legate alla disinformazione e all’intelligenza artificiale, indicando tra le priorità l’istituzione di organismi di controllo e la definizione di regole chiare, in linea con i principi già condivisi a livello internazionale. Mina ha auspicato un rafforzamento della collaborazione tra Osce e Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, per tradurre questi obiettivi in azioni concrete.

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