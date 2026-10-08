24° SESSIONE AUTUNNALE OSCE, Andorra: al centro sfide emergenti e risposte condivise per rafforzare la cooperazione Per San Marino la delegazione composta dai Consiglieri Oscar Mina (Capo delegazione), Michele Muratori e Sara Conti.

È al lavoro la Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, composta dai Consiglieri Oscar Mina, Sara Conti e Michele Muratori, per la 24° sessione autunnale ad Andorra. In apertura la riunione della Commissione Permanente riguardo i report della Governance dell’Assemblea.

Al centro della sessione le sfide emergenti e le risposte per rafforzare la cooperazione nell'area OSCE. Si è parlato anche del “Financial Sustainability Action Plan”, presentato dal segretario generale Roberto Montella: “Un documento – ha sottolineato Oscar Mina, capo delegazione – che arriva in un momento importante, una condizione necessaria per garantire all'assemblea parlamentare OSCE la possibilità di continuare a svolgere pienamente il mandato politico”. Mina è intervenuto anche in commissione affari politici sul ruolo dei parlamentari nel costruire fiducia e difendere il multilateralismo.

Michele Muratori ha affrontato la sfida energetica nello spazio OSCE: “Non parliamo di una mera questione tecnica o commerciale – afferma – ma del pilastro fondamentale su cui poggiano la nostra sicurezza collettiva”.

L'intelligenza artificiale invece nell'intervento di Sara Conti: “L’impatto dell'IA sulle istituzioni democratiche – afferma - non è più un’ipotesi del futuro. È un fatto del presente”.

Nel servizio gli interventi di Oscar Mina, Michele Muratori e Sara Conti

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