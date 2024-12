MALTA Osce: Beccari al vertice ministeriale, Lavrov parla e alcune delegazioni abbandonano Presente anche il ministro russo Lavrov; si tratta del primo viaggio in un Paese Ue dall'inizio della guerra in Ucraina

Osce: Beccari al vertice ministeriale, Lavrov parla e alcune delegazioni abbandonano.

A Malta il 31esimo vertice ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) con i ministri degli esteri dei 57 Paesi Osce tra cui il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari. Alcune delegazioni europee, tra cui le delegazioni dei Paesi Baltici e della Polonia, hanno lasciato la sala del vertice ministeriale dell'Osce non appena il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha preso parola. Rimangono in sala invece la maggioranza delle delegazioni tra cui quella americana guidata dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken.

Non è presente invece il ministro degli esteri Antonio Tajani, la delegazione italiana è guidata dal sottosegretario Giorgio Silli.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: