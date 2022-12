GUERRA Osce: Beccari alla ministeriale "Ritrovare il dialogo e la volontà di ricostruire la pace"

Il segretario Luca Beccari è a Lodz, in Polonia, per partecipare al 29^ Consiglio dei Ministri dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Nel suo intervento alla ministeriale, ha ribadito il proprio sostegno all’Organizzazione, che rimane un valido strumento per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti in Europa. "San Marino crede fermamente nel multilateralismo e il nostro auspicio è che i consessi multilaterali -e in particolare l’OSCE- preservino il loro scopo originario, ossia quello di offrire una piattaforma di confronto diplomatico e pacifico tra parti anche brutalmente in contrasto tra loro. Il mio Paese, - ha proseguito Beccari riferendosi all’aggressione all’Ucraina- non si è limitato ad una condanna verbale, ma, sulla base di una decisione condivisa da tutte le forze politiche presenti in parlamento, ha deciso di applicare –per la prima volta nella propria storia- le misure restrittive dell’UE. Ha, altresì, accolto nel proprio piccolo territorio centinaia di profughi ucraini, nella speranza di fornire un proprio contributo concreto a supporto delle famiglie crudelmente colpite da questa guerra tragica e assurda”.

“La nostra Repubblica - ha infine sottolineato il Segretario di Stato - esorta la comunità internazionale a ritrovare il dialogo e la volontà di ricostruire la pace, restaurare la fiducia, e trovare nuove soluzioni lungimiranti e durature. San Marino può offrire la sua tradizione millenaria di democrazia e di pace, di neutralità attiva e di mediazione in tal senso”.

A margine Il Responsabile agli Esteri ha incontrato gli omologhi di Andorra, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Regno Unito, Slovenia e Svezia, con i quali ha sviluppato un confronto su prospettive di collaborazione in ambito bilaterale e multilaterale.

