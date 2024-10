AUTUMN MEETING OSCE: conflitto in Medio Oriente, migranti, clima, San Marino invoca risposta globale I contributi dei Consiglieri Oscar Mina, Sara Conti e Michele Muratori al dibattito di Dublino

A Dublino, occhi puntati sul conflitto in Medio Oriente al Forum sul Mediterraneo. Oscar Mina insiste sulla necessità “di un impegno diplomatico comune, volto a favorire negoziati diretti e inclusivi tra le parti in conflitto”. Il Capo delegazione sammarinese riferisce alla platea OSCE delle recenti procedure di accreditamento di una rappresentanza diplomatica palestinese avviate dal Titano.

Il fenomeno migratorio in luce invece nella terza commissione. Il Consigliere Sara Conti rimarca nel suo intervento come “laddove venga gestito in piena sicurezza ed entro i limiti della legalità possa portare realmente dei benefici alle comunità nelle quali i migranti vengono accolti".

Prende la parola nella seconda commissione incentrata sul ruolo dei parlamenti nell’affrontare i cambiamenti climatici, il Consigliere Michele Muratori. Problema che richiede necessariamente una risposta globale, e la garanzia che “nessuno venga lasciato indietro”.

Nel video estratti dagli interventi della Delegazione consiliare di San Marino all'Assemblea parlamentare OSCE composta da Oscar Mina, Sara Conti e Michele Muratori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: