RIUNIONE INVERNALE OSCE, focus su Ucraina e sicurezza nucleare. Mina: "L'Assemblea condanna la minaccia russa" Conclusa a Vienna la Riunione invernale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, cui hanno partecipato per San Marino il capo delegazione Oscar Mina insieme ai consiglieri Michele Muratori, Milena Gasperoni e Sara Conti

Punto focale, la guerra russo-ucraina. Il dibattito speciale in Commissione Affari Politici in sede di riunione invernale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, ha messo in luce dopo “l'attacco del drone russo all'impianto di Chernobyl, negato da Mosca", la questione della sicurezza nucleare e la protezione di infrastrutture critiche. "Sono emerse - riferisce Oscar Mina, Capo delegazione San Marino OSCE PA - una serie di posizioni molto rilevanti, soprattutto dalla parte di molte delegazioni che hanno ancora una volta messo in evidenza come la Russia sulla sua guerra, chiamiamola così, di aggressione, abbia dato degli elementi ancora peggiori e uno scenario di coinvolgimento dell'intera comunità mondiale, se vogliamo, in una minaccia che non ha in questo momento confini e la regione dell'OSCE, per quanto sia ancora molto circoscritta sull'area europea, viene coinvolta di fatto. Quindi c'è stata una posizione abbastanza unanime di tutta l'Assemblea nel condannare questo effetto che sembra protrarsi a breve".

I lavori hanno coinvolto l'intera delegazione sammarinese presente a Vienna: sicurezza anche al centro della Commissione affari economici e ambiente, dove il Consigliere Michele Muratori ha delineato tra le sfide più urgenti, quella della migrazione climatica. "Non migranti economici – è stato ribadito – ma persone vittime di un'emergenza globale che richiede una risposta collettiva, responsabile umana, rafforzando la cooperazione per prevenire ulteriori destabilizzazioni".

In Commissione democrazia e diritti umani i Consiglieri Milena Gasperoni e Sara Conti nei loro interventi hanno invece evidenziato come “l’impatto dei social media sulle elezioni politiche sia molto rilevante e presenti criticità e nuove sfide per tutti i paesi membri OSCE con il diffondersi dell’Intelligenza Artificiale”, che potrebbe creare pesanti turbative alle procedure di controllo e di sicurezza.

In plenaria il Capo Delegazione Mina è infine tornato sul tema della disinformazione, sotto forma di propaganda e diffusione di notizie non veritiere da parte della Russia, come minaccia reale per la sicurezza e sovranità degli Stati: "Disinnescarla – ha detto – deve essere compito della nostra organizzazione”.

Nel video il contributo di Oscar Mina, Capo delegazione San Marino OSCE PA e immagini fonte: State Emergency Service of Ukraine.

