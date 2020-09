Osce: i consiglieri Rondelli e Muratori tra gli osservatori alle prossime elezioni americane

I consiglieri Paolo Rondelli di Rete e Michele Muratori di Libera, sono stati nominati quali osservatori Osce alle prossime elezioni americane, a Novembre. La comunicazione dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa è datata 22 settembre. I due esponenti sammarinesi, che fanno parte della delegazione consiliare, insieme ad altri 82 parlamentari, saranno chiamati a osservare il voto Usa per valutare in quale misura i processi elettorali rispettano le libertà fondamentali e sono improntati all’uguaglianza, all’universalità, al pluralismo politico, alla fiducia, alla trasparenza e alla responsabilità.









